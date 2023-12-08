شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية الاجتهاد.. الأزهر يواصل دروسه التربوية والتوعوية للنشء السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

ويأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر في الملتقى الشيخ محمد قطب، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، مبيناً أهمية "الاجتهاد"، بينما يستعرض الدكتور حازم مبروك، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر شرح "الحال".

وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.