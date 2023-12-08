شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية الاجتهاد.. الأزهر يواصل دروسه التربوية والتوعوية للنشء السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.
ويحاضر في الملتقى الشيخ محمد قطب، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، مبيناً أهمية "الاجتهاد"، بينما يستعرض الدكتور حازم مبروك، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر شرح "الحال".
وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.
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