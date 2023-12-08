شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خريطة المقرات الانتخابية بحى الطالبية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت محافظة الجيزة درجة التأهب والجاهزية بكل المقرات الانتخابية، بتوجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق لرفع كفاءة محيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات والتعديات والسيارات المتهالكة بمحيط المقرات الانتخابية وفي الطرق المؤدية إليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أنهت المحافظة جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بماراثون الانتخابات الرئاسية، والمقرر عقدها داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و19 لجنة فرعية في حي الطالبية، لاستقبال 151 ألفًا و992 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتشمل المقار الانتخابية في حي الطالبية، المدارس التالية:

-مدرسة طلعت حرب الابتدائية.

-مدرسة الشهيد/رامي جمال شفيق.

-مدرسة العمدة الابتدائية المشتركة.

-مدرسة الشهيد النقيب/محمد محمود عبد العزيز.

-مدرسة يوسف جاد الله الرسمية.

-مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي.

-مدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز.

-مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان الثانوية التجارية بنات.

-مدرسة أم القرى.

-مدرسة العروبة الرسمية للبنات.

-مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي.

-مدرسة كامل عودة.

يُذكر أن محافظة الجيزة أكدت توفير كل التجهيزات للمقار الانتخابية والخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة، وذلك بتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية، علاوة على توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير.