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انطلاق 3 قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف اليوم إلى سوهاج وقنا والبحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (سوهاج – قنا – البحر الأحمر)، اليوم الجمعة (24 جماد أول 1445هـ)، الموافق (8/12/2023م)، وتضم القافلة (عشرة  علماء) خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الإيجابية "، وذلك على النحو التالي:
قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف
قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

 

تابع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف
تابع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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