شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 3 قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف اليوم إلى سوهاج وقنا والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (سوهاج – قنا – البحر الأحمر)، اليوم الجمعة (24 جماد أول 1445هـ)، الموافق (8/12/2023م)، وتضم القافلة (عشرة علماء) خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الإيجابية "، وذلك على النحو التالي:

قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

تابع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

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