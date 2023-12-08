شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يطالبون بتكثيف ورش تدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف ورش تدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف ورش تدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية. وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف ورش تدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف ورش تدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية.

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