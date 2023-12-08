شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تقدم الخدمة طوال فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم الخدمة الطبية للأم طوال فترة الحمل وحتى 28 يوما بعد الولادة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "يتم الكشف عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين مثل الالتهاب الكبدى الفيروسى بى وبكتيريا الزهرى ونقص المناعة البشرى".

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية.

وتتضمن خطوات التسجيل:

1- التوجه لأقرب وحدة صحية.

2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.

4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

5- إجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى.

6- قياس الطول والوزن وضغط الدم.

7- إدخال النتائج على برنامج التسجيل