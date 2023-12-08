شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تكشف تفاصيل مبادراتها فى عام 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أما عن المسابقات فجاءت كالآتى:
1. مسابقة (رؤية) التثقيفية.
2. مسابقة اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم).
3. مسابقة الأئمة المتميزون 2023م.
4. مسابقة القراءة الحرة.
5. مسابقة الإسراء والمعراج.
6. مسابقة الالتحاق بمنحة الماجستير.
7. مسابقة الإيفاد الدائم (لغات).
8. مسابقة مرافقة بعثة الحج.
9. مسابقة الخطيب المثالي.
10. مسابقة الإيفاد للجامعة المصرية لكازاخستان.
11. مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.
12. مسابقة التحدث بالفصحى.
13. مسابقة القراءة الصيفية.
14. مسابقة النابغون في علم الفرائض.
15. مسابقة الإيفاد الدائم 2023م.
16. المسابقة الثقافية الكبرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم.
17. مسابقة التوسع في القوافل الدعوية.
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