وزارة الأوقاف تكشف تفاصيل مبادراتها فى عام 2023.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف أن من جهودها فى عام 2023 أنها أطلقت عدد من المبادرات جاءت على النحو الآتى: تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بـ(3148) ندوة في (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية، ومبادرة حق الوطن بعدد (3148) ندوة في (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية ، مجلس قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في (300) مسجدًا على مستوى الجمهورية، مبادرة اللغة العربية بعدد (4000) محاضرة.

أما عن المسابقات فجاءت كالآتى:

1. مسابقة (رؤية) التثقيفية.

2. مسابقة اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم).

3. مسابقة الأئمة المتميزون 2023م.

4. مسابقة القراءة الحرة.

5. مسابقة الإسراء والمعراج.

6. مسابقة الالتحاق بمنحة الماجستير.

7. مسابقة الإيفاد الدائم (لغات).

8. مسابقة مرافقة بعثة الحج.

9. مسابقة الخطيب المثالي.

10. مسابقة الإيفاد للجامعة المصرية لكازاخستان.

11. مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.

12. مسابقة التحدث بالفصحى.

13. مسابقة القراءة الصيفية.

14. مسابقة النابغون في علم الفرائض.

15. مسابقة الإيفاد الدائم 2023م.

16. المسابقة الثقافية الكبرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم.

17. مسابقة التوسع في القوافل الدعوية.