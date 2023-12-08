شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما متوقع اليوم أن تسقط أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.