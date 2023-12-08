شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الدولية بانتخابات الرئاسة: مصر قدوة فى إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن المرحلة المهمة والفارقة في تاريخ الدولة المصرية، والحدث الأهم الذى يترقبه العالم، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، التي تجرى وسط مشاركة بعثات دولية وإقليمية هامة في عملية المتابعة، وكان من بين هذه البعثات ائتلاف نزاهة الدولى ، الذى يضم متابعين من 34 دولة حول العالم.

وانفرد ”الخليج 365” بأول حوار مع كوفى كانكام رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 ورئيس ائتلاف نزاهة الدولى ومجموعة المنظمات غير الحكومة الكبرى في إفريقيا، الذى كشف عن تفاصيل الائتلاف وتشكيله لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر ، وتقييمهم للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وعن أبرز المعايير الدولية التي سيعتمد عليها الائتلاف لتقييم العملية الانتخابية.

ووجه كوفى كانكام الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على مجهودها، مؤكدا أن مصر حريصة على إجراء الانتخابات الرئاسية بكل شفافية وتبذل جهدها ووفرت المساحة الحرة الكاملة في الترشح ، وأن مصر حريصة على إجراء انتخابات قوية تلتزم بالدستور.

وتابع :"مصر أم الحضارات وتسير على الطريق الصحيح، يجب أخذ مصر نموذج وقدوة في اجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة، حتى نستطيع أن نحقق أهداف التنمية المستدامة نحتاج بناء مؤسسات قوية، وحتى يكون هناك مؤسسات قوية لابد أن يكون هناك نظام ديمقراطى، والانتخابات الرئاسية هى بداية مرحلة جديدة من عمر هذا الوطن، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأدعو جموع المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية وأن يكونوا جزء من الانتخابات الرئاسية".