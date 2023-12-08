أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن موعد اضطراب الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوما الإثنين والثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ويشهد يوم الإثنين أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويوم الثلاثاء يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسلا جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.