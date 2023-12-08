شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى لـCNN: السماح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا لمصر ينتهك القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير الخارجية سامح شكري، لقناة CNN، إن مصر"لن تسمح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا إليها" أثناء قيام إسرائيل بعملياتها العسكرية في قطاع غزة لأن ذلك سيكون "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف شكري، لجيك تابر مذيع CNN، أن "هذا سيشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وأي شكل من أشكال النزوح، سواء كان داخليا أو خارجيا، يعد انتهاكا، ولن نصبح طرفا في الأساس في مثل هذا الانتهاك".

وذكر أن الفلسطينيين "أنفسهم لا يريدون المغادرة"، لذلك "لا ينبغي تهجيرهم قسرا"، وأكد مجددا أن "تصفية الفلسطينيين من خلال إخراجهم من أراضيهم أمر غير مقبول، وكما قلت، فهو انتهاك للقانون الإنساني".

يذكر أن الولايات المتحدة اعترضت أيضا على أي جهود لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة، وقالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، خلال لقاء، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن واشنطن لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين أو أي إعادة رسم للحدود الحالية لقطاع غزة.

وقالت هاريس، بحسب بيان صادر عن مكتبها: "لن تسمح الولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة".

وقال شكري أيضا إنه يعتقد أنه "من الضروري أن يُظهر الشعب الفلسطيني من سيقبله كحكم لقطاع غزة".

وعندما سئل عما إذا كان الشعب الفلسطيني سيكون في وضع أفضل مع مجموعة أخرى غيرحركة "حماس"، قال وزير الخارجية المصري إن "الأمر متروك للشعب الفلسطيني ليقرر".