شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شهيدا فى قصف إسرائيلى على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون الفلسطيني اليوم الجمعة، استشهاد 13 شخصا في قصف إسرائيلي لمنزل يضم نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي اليوم 63 من عدوانه على غزة كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، صباح الجمعة، مدينتى رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المُحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والقوات المقتحمة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوة مكونة من 20 جيبًا، اقتحمت وسط مدينة رام الله وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة فى مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المُسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق.

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