شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الانتخابية بمنشأة القناطر تستعد لاستقبال الماراثون الرئاسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت الإدارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، تجهيز كافة المقرات الانتخابية وتنفيذ جميع أعمال الصيانة باللجان وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات من أثاث ومصادر للتهوية والإضاءة ومظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لتوفير سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية وللمواطنين خلال الاقتراع.
يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت تجهيز 457 مركز انتخابي على مستوى المحافظة، يخص مديرية التعليم منها 409 لجان، بواقع 754 لجنة فرعية، لاستقبال أكثر من 6 ملايين مواطن من سكان المحافظة.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لحل أي معوقات والعمل على حلها فورًا، والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي من أجل الاستعدادات اللازمة.
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