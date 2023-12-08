شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنعى رائدة ريفية توفيت أثناء عملها فى وحدة صحية بـكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت وزارة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساه، لأسرة الرائدة الريفية آمال علي حسانين، التي توفيت أمس الخميس أثناء أداء عملها.

وكانت السيدة آمال علي حسانين، قد لاقت ربها، عن عمر يناهز الـ47 عاما، وذلك أثناء عملها في وحدة مسير بإدارة كفر الشيخ، نتيجة لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.