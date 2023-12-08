شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن دخول برجى الإشارات بمحطتى رأس العش والرسوة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل دخول برج الاشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الاوتوماتكية بين برجي التينة وراس العش و المنطقة الاوتوماتكية بين راس العش و الرسوة بطول 25 كم فى الخدمة وكذلك دخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و 48 سيمافور و 52 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطي - الزقازيق اسماعيلية /بورسعيد / الزقازيق ووصلة ابو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام الكتروني حديث ( EIS ) والذي يحقق اعلى معدلات الامان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4 وهذا اعلى معدلات الامان فى العالم وحيث يتكون المشروع من 21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان وتنف .

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم اشارات السكة الحديد والسكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والامان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوداث على خطوط السكة الحديد .

واشار الوزير الى ان تحديث نظام اشارات السكة الحديدية يهدف الى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم ب اخر الكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق اعلى معدلات السلامة والامان لافتا الى ان تحديث نظام الاشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بانظمة تحكم وبوابات اوتوماتكية للحد من الحوادث وتحقيق امان المركبات كما انه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من اى اشارة فى حالة الطوارئ او الاعطال المفاجئة .