شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقدم لمنح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعاملين بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر
ويتم التقدم لهذه المنح للكوادر المهتمين بالحصول على درجة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه وتدريب قصير المدى (من 3 إلى 4 أشهر) فى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الأمريكية بمصر.
وتشمل المجالات المتاحة (طاقة - صناعة - زراعة - إدارة النفايات المائية - إدارة النفايات الصلبة - التكنولوجيا الرقمية في جمع البيانات - الخدمات المصرفية - المالية - صنع السياسات - التنمية - الاتصالات - العلامات التجارية - العلوم الإنسانية - مواصلات ونقل - صحة - تعليم - التخطيط المدني المُستدام - التنمية الحضرية - التعدين - السياحة - القانون).
وللمزيد من التفاصيل عن كيفية التقدم والشروط والمستندات المطلوبة برجاء الدخول على:
http://egypioneers.mohesr.gov.eg/
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