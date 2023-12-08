إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم مروع بالعياط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 20 شخصًا على الأقل في حادث تصادم عدة سيارات مركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق "جرزا - العياط".

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي تصادم عدة سيارات بجوار مصانع الطوب، ما أسفر عن سقوط 20 مصابا على الأقل نقلوا إلى أقرب مستشفى.

ويعمل رجال الشؤطة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إجلاء الضحايا من موقع الحادث ورفع السيارات المنكوبة لتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.