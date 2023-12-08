قطعة خردة.. اللقطات الأولى بموقع حادث تصادم مروع بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عززت قوات الشرطة انتشارها بموقع حادث تصادم سيارتين إحداها ربع نقل تقل مجموعة من العمال مركز العياط جنوب الجيزة، الجمعة.

الصور التي التقطت بموقع الحادث أظهرت تضرر السيارة الميكروباص وتهشمها بالكامل لتتحول إلى قطعة خردة ليستعين رجال الشرطة بالمعدات اللازمة لإجلاء المصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفى.

تبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل تقل مجموعة من العمال تحديدا بمدخل مصانع الطوب بمنطقة جرزا البلد نطاق دائرة المركز.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين سقوط 20 مصابا على الأقل نقلوا إلى أقرب مستشفى. ويعمل رجال الشؤطة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إجلاء الضحايا من موقع الحادث ورفع السيارات المنكوبة لتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.