الداخلية تكشف حقيقة قيام ضابط بإجبار مُحتجز للتنازل عن محضر في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن ادعاء سيدة بتعدي ضابط شرطة بالإسماعيلية على ابنها المحتجز لإجباره على التنازل عن محضر.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة؛ أنه في يوم 14 أكتوبر الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" (نجل خال الشاكية)، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وسلاح ناري "فرد محلي".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.