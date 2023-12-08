خلي بالك من الرادار.. تحرير ‏59 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 59551 مخالفة مرورية متنوعة.. وجاء أبرز تلك المخالفات 10158 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 498 مخالفة السير بدون تراخيص، 135 مخالفة دراجات نارية، 1439 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 5 مخالفات شروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.