وزير النقل يتابع المخطط الزمني لتصنيع وتوريد عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع شابا تورو، رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة؛ لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لمتابعة جدول توريد عربات الصفقة

واستعرض الوزير، وفق بيان الوزارة الجمعة، مع الرئيس التنفيذي لشركة جانز، وصول 846 عربة سكة حديد جديدة من الصفقة حتى الآن بواقع (499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و 347 عربة درجة ثالثة مكيفة)، وكذلك الجدول الزمني الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة، التي تتكون من 1350 عربة كالآتي:( 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و 460 عربة درجة ثالثة مكيفة و 105 عربة اولي مكيفة و 210 عربة ثانية مكيفة و 35 بوفية ثانية مكيفة و40 بوفية ثالثة مكيفة) .

وتابع كامل الوزير، خطة الشركة لزيادة المكون المحلي المصري في تصنيع العربات من خلال التعاون بين شركة جانز مافاج والشركات المحلية المصرية، ضمن خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد وعلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات نظرا لاهمية الصفقة التي ساهمت في رفع كفاءة التشغيل اليومي، و انتظام جداول التشغيل، لافتا إلى أن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب

واشار وزير النقل، إلى أن هذه الصفقة، إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح؛ لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية؛ بهدف الارتقاء بها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم.

وأوضح، أن هذه الصفقة تأتي؛ تنفيذًا للخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع باطوال 2000كم وربطهما معاً مضيفاً ان هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.