"الأرصاد": طقس غير مستقر على أغلب الأنحاء يبدأ في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق، تبدأ الاثنين المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان لها عبر فيسبوك، إن حالة الطقس الاثنين المقبل تشهد أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 40 إلى 50 %، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس الثلاثاء، تشهد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 50 إلى 70 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الأيام الثلاثاء القادم، يشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40 إلى 50 % على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، تواجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

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