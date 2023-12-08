الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "نداءات القرآن الكريم

للرسول صلى الله عليه وسلم"، من خلال الخطبة الموحدة بجميع المساجد.

في الوقت نفسه، يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرا تحضيريا في العاشرة من صباح غد السبت، للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي تعقد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة، ومعنى صوتك أمانة يتطلب أمرين أولا: أن تؤدي هذه الأمانة، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة، وثانيا: أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة، فعلى كل منَّا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى.