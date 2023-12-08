شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بريطانى فى الضفة لتجهيز السلطة الفلسطينية لحكم غزة.. "تايم" تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة التايم البريطانية، إن المملكة المتحدة أرسلت فريقا للضفة الغربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولى إدارة قطاع غزة، وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس: "ينبغي ان تتولى السلطة الفلسطينية المسئولية بعد الحرب في غزة في محاولة لتحسين حياة الجانبين".

وأكد شابس في أول زيارة يجريها وزير دفاع بريطاني لإسرائيل منذ أكثر من عقد، أن فريق الدعم البريطاني، متواجد على الأرض في رام الله منذ أكثر من عقد، وتتطلع لندن لزيادة قدراته على مساعدة السلطة الفلسطينية.

وأشارت التايم الى ان فرق الدعم صغير نسبيا، وهو يعمل مع آخرين من الولايات المتحدة وكندا.

ووفقا للمجلة البريطانية، أجرى شابس زيارة لرام الله امس الخميس، وهي الأولى لوزير دفاع بريطاني منذ اكثر من 10 سنوات، حيث التقي بفريق الدعم البريطاني ووزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح.

وقال: "أحد أسباب ذهابنا إلى رام الله للتحدث مع السلطة الفلسطينية هو فهم قدراتها وإمكاناتها.. وأحد الأشياء التي سنفعلها هو التحدث مع الفريق البريطاني الذي يساعد في بناء تلك القدرة جنبا إلى جنب مع الأميركيين"، وأضاف أن بريطانيا ساعدت بالفعل في إيصالهم إلى تلك المرحلة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمحاولة زيادة قدرتهم وإمكاناتهم.

ويعتقد وزير الدفاع البريطانى، أن الحل من المرجح أن يكون في سلطة فلسطينية تحتاج إلى أن تكون قادرة على مستوى من التحكم، وهو ما يتطلب قدرا هائلا من المساعدات والدعم الدوليين، وقال: "نحن لم نصل لذلك بعد .. علينا أن نستخدم الأزمة المروعة لتحسين أمن الإسرائيليين وحياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. ويمكن ذلك من خلال تحالف دولي تقوده الدول العربية، وإعادة الإعمار في غزة"

وكشف شابس للمجلة أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الدفاع الامريكي، لويد أوستن، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

يذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في وقت سابق ان على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة بعد الحرب.