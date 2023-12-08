شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار قوى وسط إسرائيل دون إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سمع دوي انفجار قوي في وسط إسرائيل دون إنذار، وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الانفجار وقع في "غوش دان".

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية "قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه الجنونية على قطاع غزة، منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، وكثف اليوم قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.