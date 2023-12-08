أخبار مصر.. تيسيرات للشركات للتعامل بأسعار قطع الأراضى المُلغى تخصيصها

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، متابعة الانتخابات الرئاسية التي تجرى في مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وتغطية مستمرة للأحداث في غزة والعديد من أخبار الشأن المحلى.





الحيادية والنزاهة شعار الانتخابات الرئاسية 2024.. إشراف قضائى كامل ومتابعة "المجتمع المدنى" وتغطية إعلامية على مسافة واحدةتنطلق ركائز الديمقراطية السليمة من العملية الانتخابية، لذا يظهر حرص الدولة المصرية فى توفير جميع عناصر النزاهة والحيادية في مسار الانتخابات الرئاسية 2024 التي تعد أهم الاستحقاقات الدستورية، وذلك انطلاقا من خضوع كافة إجراءات العملية الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة - بقوة الدستور - تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة، فضلا عن الإشراف القضائي الكامل علي سير الانتخابات، إلى جانب متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية علي حد السواء، والمتابعة الإعلامية المفتوحة دون قيود.

وفي هذا الصدد، يعدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ضمانات الحيدة والنزاهة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، انطلاقا من الضمانات التي وصفها بـ" غير المسبوقة " بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير كافة إجراءات العملية الانتخابية، قائلا ً: " اتحدى أن يكون هناك قانون للانتخابات بالعالم تتضمن الضمانات مثل ما في القانون المصري، مما يدل علي أن الاتجاه أن نكون أمام شفافية كاملة، وأن ما يٌدلي به الناخب في الصندوق معبراً عن رأيه الحر".





الإسكان: تيسيرات للشركات للتعامل بأسعار قطع الأراضى المُلغى تخصيصهاوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.

إعلام فلسطينى: 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.





رئيس البعثة الدولية بانتخابات الرئاسة: مصر قدوة فى إجراء الانتخاباتساعات قليلة تفصلنا عن المرحلة المهمة والفارقة في تاريخ الدولة المصرية، والحدث الأهم الذى يترقبه العالم، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، التي تجرى وسط مشاركة بعثات دولية وإقليمية هامة في عملية المتابعة، وكان من بين هذه البعثات ائتلاف نزاهة الدولى ، الذى يضم متابعين من 34 دولة حول العالم.

وانفرد ”الخليج 365” بأول حوار مع كوفى كانكام رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 ورئيس ائتلاف نزاهة الدولى ومجموعة المنظمات غير الحكومة الكبرى في إفريقيا، الذى كشف عن تفاصيل الائتلاف وتشكيله لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر ، وتقييمهم للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وعن أبرز المعايير الدولية التي سيعتمد عليها الائتلاف لتقييم العملية الانتخابية.





وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تقدم الخدمة طوال فترة الحملقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم الخدمة الطبية للأم طوال فترة الحمل وحتى 28 يوما بعد الولادة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "يتم الكشف عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين مثل الالتهاب الكبدى الفيروسى بى وبكتيريا الزهرى ونقص المناعة البشرى".



استعلم عن لجنتك الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومىأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.





14 يوما وينتهى الخريف.. تعرف على موعد بداية فصل الشتاء رسميا14 يومًا باتت تفصلنا على نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وذلك بعد أن بدأ فصل الخريف رسمياً السبت 23 سبتمبر الماضى الساعة 9:49 صباحا، وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء، ويستمر حوالى 89 يوما، على أن يبدأ الشتاء رسمياً 22 ديسمبر.

وفي يوم 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي أنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.





5 معلومات عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيايخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، اختباراً كروياً هاماً حينما يستضيف نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، ويُدير المباراة الليلة ، طاق تحكيم كيني بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.





"التعليم العالى" تؤكد انتظام الدراسة بالجامعات خلال الانتخابات الرئاسيةأكدت وزارة التعليم العالى على انتظام العملية الدراسية والمحاضرات على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، طوال الأيام المحددة لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ولا إجازة من الجامعات خلال الامتحانات، خاصة وأن فترة الاقتراع ممتدة طوال اليوم بما يمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من التصويت بعيدا عن أوقات المحاضرات والعمل.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى حث المجتمع الأكاديمي على خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير المنعقد فى جامعة بور سعيد نهاية شهر نوفمبر الماضى على ضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن المبعوثيين المصريين بالخارج شاركوا بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية بالخارج على مستوى كافة الدول .