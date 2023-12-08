شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: خسائر كبيرة بصفوف جنود الجيش فى معارك جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر كبيرة فى صفوف جنود الاحتلال فى معارك جنوب قطاع غزة، فيما يقوم أهالى المحتجزين بقطاع غزة بالتصعيد من خطواتهم ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط ودعوات لخروج مظاهرات كبيرة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات بين المقدسيين وشرطة الاحتلال الاسرائيلي بعد إقامة الصلاة في شوارع المدينة القديمة

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن هناك 5 آلاف مصل فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحـ ـتلال الإسرائيلي.