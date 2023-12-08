شكرا لقرائتكم خبر عن نوة قاسم.. حواجز أسمنتية لحماية كورنيش الأنفوشى بالإسكندرية من مياه البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد كورنيش الأنفوشي بمنطقة الجمرك فى محافظة الإسكندرية، وضع حواجز أسمنتية ضخمة لحجز مياه البحر من الخروج على طريق الكورنيش، وذلك فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من نوة "قاسم" التى تضرب الإسكندرية لمدة 5 أيام.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، يتوقع أن تشهد الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها 35-40 كم /س وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 - 2.5 متر.

وأشار رئيس الشركة، إلى تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة