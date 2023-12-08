شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج يدعو العمال للمشاركة بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، رسالة إلى عمال الغزل والنسيج والبالغ عددهم مليون ومائتان وخمسون ألفاً عاملاً علي مستوي الجمهورية، بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية هم وأسرهم أيام 10،11، 12 ديسمبر الجارى، باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً مهما وحقاً دستورياً لنؤكد للعالم أجمع أن شعب مصر العظيم يعي جيداً حجم المخاطر التي تمر بها المنطقة، ولاستكمال مسيرة التنميه وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج، أن العامليين بالقطاع في مصر قدموا كل الدعم للدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، مؤكدا أنه سيظل عمال القطاع منحازين وداعمين للوطن، وستصل أصواتهم إلى العالم، وسيجعلون إعلام العالم يتحدث عن الشعب المصري أمام صناديق الاقتراع.

كان قد أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وحلج وكبس القطن، تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته وعضوية هيئة مكتب النقابة العامة للمتابعة والتنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية والتي ستجري أيام 10،11،12 ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات من رئيس وأعضاء اللجان النقابية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية بالنقابة العامة، وذلك للإشراف علي مشاركة الأعضاء بمواقع العمل فى الانتخابات الرئاسية خـلال أيام الاقتراع.