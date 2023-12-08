شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: اتفاقية برشلونة ستبرهن للعالم أهمية الاقتصاد الأزرق فى حماية البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك تحديات بيئية عالمية يواجهها العالم خلال عام 2024 ، والتى تضع مستقبل الدول أمام الكثير من المخاطر ،وانه لابد من التكاتف والعمل الجماعى للتغلب على تلك التحديات، مُشيرةً إلى أن أتفاقية برشلونه ستوضح وتبرهن للعالم خلال السنوات المقبلة، على أهمية الاقتصاد الأزرق فى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة في البحر المتوسط من التلوث، وذلك من خلال العمل الجاد وتكاتف كافة الدول والمنظمات الدولية

وأوضحت وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى اجتماعات الدورة 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط اتفاقية برشلونة "، المنعقدة فى مدينة "بورتوروز" بدولة سلوفينيا، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجارى من خلال كلمة مسجلة، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء الوفد المصرى ولفيف من وزراء عدد من دول العالم. .

جدير بالذكر انه تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكرلرئيس دولة سلوفينيا والمنظمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام، مُعربةً عن تمنيتها بالمشاركة فى الحدث بالحضور ولكن حال دون ذلك انشغالها بعدد من الإرتباطات الهامة ، متمنيةً مباحثات ومناقشات ثرية تحقق نتائج فعالة تساهم فى دفع القضايا البيئية الخاصة بالبحر المتوسط إلى الأمام.