شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية: جولات على المواقع لحشد العمال للمشاركة بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة غرف العمليات بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، جولاتها الميدانية بمواقع العمل وقوفا على حالات الاستعداد للانتخابات الرئاسية واستقبال العمال بالمقرات الانتخابية وذلك بالتعاون مع اللجان النقابية التابعة لتصنيف نقابة الخدمات الإدارية وذلك للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى الذى يبدأ بعد غد الأحد ويستمر لفترة ثلاثة أيام متتابعة.

تابع "المهيرى" مستمعا إلى شرح واف من رئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة عضو غرفة العمليات بمقر النقابة العامة مختار ابو الفتوح عن مدى ما وصلت إليه الاستعدادات بالمقر الانتخابي لافتا إلى أن شفيق جلال رئيس الهيئة قدم كل أدوات الدعم اللوجستى من أعمال تجهيزات وباكبر عمليات للصيانة وتهذيب الأشجار بالإضافة لتنفيذ أعمال الدهانات وغرس إعلام الوطن داخل وخارج المقر حتى يستمتع الناخب بالمظهر الحضارى للمقار الانتخابية ويؤدي رسالته السياسية فى سهولة ويسر.

وجه " المهيرى سكرتارية الشباب وأمانات المرأة بالتواصل مع القواعد العمالية وحشدهم للمشاركة بكثافة خلال أيام الانتخابات الرئاسية وفق المعايير والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية واستيفائها للاشتراطات المحددة بالقوانين المنظمة.

أكد أن وضع الإرشادات العامة وتوفير كشافين لمساعدة وتوجيه الناخبين خاصة المغتربين من العمال إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم تعد من أهم التيسيرات التى يجب أن يحصل عليها الناخب مثمنا روح الانتماء التى رصدتها الغرفة من خلال التواصل مع الزملاء من " فرسان الانتاج ' تؤكد إصرار العمال على النزول بكثافة فى الانتخابات كى يرى العالم وجه مصر الديمقراطي التى تشهد انتخابات نزيهة وحيادية تامة وأن النزول لصناديق الاقتراع سيكون أعمق وأبلغ رد على تجار المؤامرات وصانعى الفوضى.

يذكر أن قرار تشكيل لجنة غرفة العمليات يضم هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى امين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام ومختار أبو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس الادارة عن الشباب وخالد رأفت امين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد للنقابة أعضاء.