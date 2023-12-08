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وزارة الأوقاف: "نداءات القرآن الكريم للرسول" موضوع خطبة الجمعة القادمة

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الاوقاف ، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم"، وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة  8 / 12 / 2023م، ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (383) مسجدًا منها (296) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (87) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و504  ملايين جنيه.

 

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا 

 

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح 

3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط

4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط

5. مسجد الغني – الدوير - صدفا

 

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى

7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور

8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور

 

مديرية أوقاف أسوان

9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو

10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق

11. مسجد السيل الجديد – حي شرق 

 

مديرية أوقاف المنيا

12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك 

 

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل 

 

مديرية أوقاف الفيوم

15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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