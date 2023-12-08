شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تزور مستشفى "شن جن" للاطلاع على تجربة "المستشفيات الذكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من وزارة الصحة والسكان، بزيارة لمستشفى شن جن الصينية، وهي واحدة من 9 مستشفيات تعمل بنظام الـ«المستشفيات الذكية» وذلك للاطلاع على أحدث أساليب استخدام التكنولوجيا في تجهيز وتشغيل المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير قام بجولة في المستشفى تفقد خلالها أقسام العيادات الخارجية، والطوارئ، والمعامل، والأطفال، والرعايات المركزة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم الاستماع إلى شرح مفصل من أحد مسئولي المستشفى عن البرنامج الوظيفي للمستشفى، وكيفية العمل بنظام الميكنة والتخلص تماما من المستندات الورقية، كما اطلع الوزير على ألية الحجز الإلكتروني في العيادات الخارجية، والتي نجحت فى القضاء على ظاهرة الزحام في المستشفى، وهي الألية المتبعة في بعض مستشفيات الوزارة.

وتابع «عبدالغفار» أنة تم الاطلاع على منظومة صرف الدواء من خلال منظومة الصيدلية الذكية، حيث يقوم الطبيب بكتابة التذكرة العلاجية إلكترونيًا ويتم إرسالها الكترونيا للصيدلية وصرفها للمريض بعد مراجعة دقتها من خلال أحد الصيادلة، وكذلك المنظومة الإلكترونية لصرف الدواء في أقسام الإقامة الداخلية، بنظام «الجرعة الواحدة».

وقال «عبدالغفار» إنه تم الاطلاع على شاشة مركزية تظهر جميع بيانات المرضى المقيمين في المستشفى، وحالتهم الصحية، وفحوصاتها التشخيصية، إلى جانب شاشات أخرى لمتابعة المرضى من مستخدمي أجهزة تنظيم ضربات القلب، خارج المستشفى، حيث يتم عرض رسم قلب المريض كل ساعة على أحد الاستشاريين، دون الحاجة لحجز المريض في المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم التوجية بسرعة استكمال تطبيق منظومة الحجز المسبق في العيادات الخارجية، وإعداد دراسة عاجلة لإمكانية تطبيق آلية صرف الدواء إلكترونيًا في كل مستشفيات الوزارة بدء من مستشفى العاصمة، ومستشفى العلمين، مع التوجيه بالبدء في تعميم الميكنة بجميع المستشفيات القائمة، والمباني والمستشفيات المستحدثة.