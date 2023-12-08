شكرا لقرائتكم خبر عن اقتران القمر برمز الحب فجر غد فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء الوطن العربي صبيحة يوم السبت 09 ديسمبر 2023 إقتران هلال القمر المتناقص بكوكب الزهرة في حدث فلكي مشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، القمر والزهرة سوف يظهران سوياً قبل شروق الشمس ببضعة ساعات في منظر جميل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجرام السماوية على التوالي بعد الشمس، يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 70 % بنور الشمس في الوقت الحالي

إن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة ليظهرا سويا في مجال روية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير .

كوكب الزهرة شديد السطوع لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذي يصل إليه (حوالي 70٪) إلى الفضاء ، ولأنه أقرب كوكب إلى الأرض، وسيلاحظ أيضاً أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

يعرف كوكب الزهرة غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن تم إدراك أن الإثنين واحد ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبيًا.