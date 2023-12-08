شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة مايا مرسى تشارك بجلسة "دور المرأة فى النهوض بالعمل المناخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارِكت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى جلسة: "دور المرأة في النهوض بالعمل المناخي" بحضور سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للدول العربية ، وبمشاركة الدكتور خالد زكريا ، وعدد من الحضور ، وذلك بالجناح المصري خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن مبادرة "المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ" التى اطلقتها مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال استضافة مصر قمة المناخ COP27 العام الماضى ، موضحة انها مبادرة ذات تركيز إقليمي، وتعطي إفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة.. وتصميم تدخلات خاصة بإفريقيا لدعم المرأة كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل، مضيفة أنه تم العمل علي وضع خطة وإطار تنفيذى للمبادرة.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه قد سبق اطلاق المبادرة عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى المشاورات المتخصصة التي تركزت على تصميم المبادرة، وقد استمر العمل فيما بعد قمة المناخ cop27 ، حيث تم عقد أكثر من 15 اجتماعًا رئيسيًا لأصحاب المصلحة مع المنظمات الدولية والدول الأفريقية، وممثلي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووزارات البيئة ومنظمات المجتمع المدني ، وتم دراسة المبادرات القائمة والمحتملة في أفريقيا والتي يمكن لمبادرة أولويات التكيف مع المناخ للمرأة الأفريقية (AWCAP) الاستفادة منها والبناء عليها، كما تم اعداد مشروع خطة العمل في إطار المبادرة الأفريقية ، ومسودة لآلية الرصد والتقييم، وقالت:"سوف نواصل العمل على المبادرة حتى قمة المناخ القادمة COP29 وما بعدها لضمان تحقيق الاستدامة "، مشددة على ضرورة التكاتف والتنسيق بين جميع الجهات لانجاح مثل هذه المبادرات الهامة.

فيما أكد الدكتور خالد زكريا على ضرورة تضمين احتياجات المرأة فى كافة اليات التعامل مع تغير المناخ ، ويجب أن تعمل مصر علي الانتقال من الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة الي الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة في موازنات تغير المناخ.

تضمنت الجلسة ايضا عرضا حول تجربة مصر فى ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ خلال الفترة بين COP27 وCOP28 ، حيث تمت الإشارة الى طرح مصر الدولى فيما يخص المرأة والبيئة وتغير المُناخ الذى اطلق أمام الأمم المتحدة في مارس من عام 2022 ، واستضافة مصر العام الماضي مؤتمر الأطراف cop27 بمدينة شرم الشيخ ، والذى تضمن تنظيم العديد من الجلسات والأنشطة في يوم المرأة للمؤتمر.. حيث تم الإعلان عن مبادرة "المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ".

كما تمت الاشارة الى برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الإسلامي لمراجعة القضايا البيئية للمرأة خلال الفترة التي سبقت عقد قبل Cop27 ، وخلال الفترة التي تلت ذلك وحتى Cop28، تم ترسيخ مجموعة أدوات رقمية للعمل مع جهات مختلفة بما في ذلك شركات القطاع الخاص ، حتى أصبح مركزًا شاملاً للشركات لتعزيز استراتيجياتها المناخية من خلال محفز قوي للمساواة بين الجنسين، وتعد أيضا دعوة للشركات للعمل على الاعتراف بالصلة التي لا يمكن إنكارها بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.

كما تم طرح برنامج GECA عبر الشركات التي تضع إدارة المناخ والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جوهر نجاحها.

وفيما بعد Cop27 تم تدريب 400 مدرب/ةوتم تصميم دليل تدريبي للبرنامج، وتطبيق الجلسات بما في ذلك جلسة حول البيئة في محافظتين تجريبيتين للوصول إلى 4000 فتاة على الأرض.

وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية دوي فقد تم تنظيم تدريب لميسرات المبادرة حول العلاقة بين الفتيات والبيئة وتغير المناخ والآثار السلبية لتغير المناخ لطرحها في الأنشطة.