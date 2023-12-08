شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنشر مسودة جديدة لاتفاق cop28 تضمنت 3 خيارات لمستقبل الوقود الأحفورى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

نشرت الوكالة الدولية للمناخ التابعة للأمم المتحدة، مسودة جديدة لاتفاقها بشأن تغير المناخ، نتيجة مفاوضات الأطراف والدول الأعضاء حتى الآن فى محادثات cop28، التى تعقد حاليا فى دبي، والتى تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود الأحفورى وهى القضية الأكثر إثارة للجدل فى القمة. نشرت الوكالة الدولية للمناخ التابعة للأمم المتحدة، مسودة جديدة لاتفاقها بشأن تغير المناخ، نتيجة مفاوضات الأطراف والدول الأعضاء حتى الآن فى محادثات cop28، التى تعقد حاليا فى دبي، والتى تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود الأحفورى وهى القضية الأكثر إثارة للجدل فى القمة.

ومن المتوقع أن تركز الدول خلال الأيام القليلة المقبلة على هذه القضية على أمل التوصل إلى توافق قبل اختتام القمة المقرر فى 12 ديسمبر.

وكانت الخيارات الواردة فى النص، الذى لا يزال قيد التفاوض، هى أن يدعو الاتفاق النهائى البلدان إلى "اتخاذ المزيد من الإجراءات فى هذا العقد الحرج نحو ما يلي:



- التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة".



- التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة والمسارات 1.5 للفريق الحكومى الدولى المعنى بتغير المناخ ومبادئ وأحكام اتفاق باريس.

- التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى بلا هوادة مع الاعتراف بالحاجة إلى ذروة استهلاكها فى هذا العقد والتأكيد على أهمية أن يكون قطاع الطاقة خاليًا فى الغالب من الوقود الأحفورى قبل عام 2050 بفترة طويلة.



- التخلص التدريجى بلا هوادة من الوقود الأحفورى والحد من استخدامه بسرعة من أجل تحقيق صافى صفر ثانى أكسيد الكربون فى أنظمة الطاقة بحلول منتصف القرن أو فى منتصفه تقريبًا".



كما حددت الوثيقة خيار "التخلص التدريجى السريع من طاقة الفحم بلا هوادة هذا العقد والوقف الفورى للسماح بتوليد طاقة الفحم الجديدة بلا هوادة".

وكان الخيار الآخر لهذه الفقرة هو عدم تضمين أى نص حول هذه القضية.

كما تقدم المسودة فى موضع أخر خيارا للدعوة إما إلى "الإلغاء التدريجى لدعم الوقود الأحفورى الذى لا يعالج فقر الطاقة أو مجرد التحول"، أو عدم تضمين نص حول هذه القضية.