شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرف 255 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهري نوفمبر الماضي والذي بلغ 255 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور شادي صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة تحرص علي تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء ويأتي دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس إهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.

أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد الدكتور شادي صفوت علي ان الموارد تأتي في المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة ايضا لمواصلة تقديم الدعم للاطباء واسرهم.

وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر نوفمبر الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 24 من اسر الاطباء بمبلغ 56 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ 102 الف جنيه لعدد 17 من اسر شهداء كورونا،

ودعماً لعلاج 13 طبيب بمبلغ 76 ألف جنيه و دعم مشروع العلاج بمبلغ 1450 لمستفيد واحد ودعم كارثي بمبلغ 20000 لعدد 1 مستفيد .

وكانت اللجنة الاجتماعية قد قدمت خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 36 من أسر الأطباء بمبلغ 102 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ 132 ألف جنيه لعدد 22 من أسر شهداء كورونا، ودعماً لعلاج 45 طبيب بمبلغ 141 ألف جنيه ودعم وفاه إصابة بالكورونا بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة طبيب، بالإضافة إلى دعم مشروع العلاج بمبلغ 6425 لعدد 3 أطباء.

قدمت خلال شهري أبريل ومايو دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 67أسرة بمبلغ 268 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 58 طبيب بمبلغ 221 ألف جنيه ودعم حالات وفاه بالكورونا بمبلغ 50 ألف جنيه بالإضافة إلي دعم عملية زراعة كبد بمبلغ 20 الف جنيه، وفى شهر مارس الماضى قدمت دعما فى نواحى الدعم الاجتماعى للأطباء وأسرهم بإجمالى مبلغ أربعمائة وخمسة عشر وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً (415515 جنيها)، موضحه أن اللجنة قدمت دعماً ماليا لأسر اثنين من الأطباء شهداء كورونا بقيمة عشرون ألف( 20000) جنيه.

كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة فى دراسة أبناء الأطباء خلال شهر مارس بقيمة مبلغ 244 ألف(244000 ) جنيه لعدد 65من أسر الأطباء، وبالنسبة للدعم العلاجى قدمت اللجنة الاجتماعية فى شهر مارس الماضى مبلغ وقدره مائة واحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة عشر جنيه( 151515جنيه) دعما مادياً للعلاج استفاد منها 31 فردا.