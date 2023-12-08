شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالمرافق يرأس غرفة عمليات النقابة لمتابعة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نقابة المرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، من تشكيل لجنة غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها خلال أيام 10،11،12 ديسمبر الجارى، على أن تضم الغرفة كل من: هشام فؤاد رئيس النقابة رئيسا، وكل من: أحمد فهمى، على خلاف، عصام مباشر، محمود القبانى ، رضا دغيدى، كأعضاء.

وأوضح هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن المهمة الرئيسية للجنة غرفة العمليات متابعة سير الانتخابات الرئاسية على مستوى القطاعات الأربعة للنقابة:" الكهرباء والطاقة المتجددة، مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان"، والتأكد من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية على حث العمال للمشاركة فى الانتخابات، مؤكدا تقديم كافة أنواع الدعم من أشكال الدعاية ووسائل الاتصال الحديثة لتعريف الناخبين بلجانهم الانتخابية خاصة المغتربين بالإضافة الى توفير وسائل انتقال للناخبين من والى مقر اللجان الانتخابية تيسيرا لهم.

وقد حمل قرار تشكيل غرفة العمليات رقم 65 لسنة 2023، وفقا لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة فى 2019، و اللائحتين الاسترشادية للنظام الاساسى بنقابة المرافق والمالية الاسترشادية للمنظمات النقابية وعلى المذكرة المقدمة للأمانة العامة بشأن تشكيل لجنة المتابعة الرئاسية وبناءا على موافقة مجلس إدارة النقابة العامة.