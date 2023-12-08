شكرا لقرائتكم خبر عن المقار الانتخابية فى البدرشين تتزين بأعلام مصر استعدادا للانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعد مركز ومدينة البدرشين لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، بإعداد وتجهيز كافة المقار الانتخابية ومحيطها وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية، وذلك لضمان سير عملية الاقتراع فى هدوء ويسر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

خصصت محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز ومدينة البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

شهدت الاستعدادات للانتخابات، تحت إشراف محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، تجهيز المقار بمصادر التهوية والإضاءة المناسبة وطفايات الحريق ومظلات ومقاعد وكراسى متحركة لذوى المهم وكبار السن، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات فى محيط المقار وفي الطرق المؤدية إليها ومراجعة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية للجان، تيسيرًا على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم والخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابى و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.