التنمية الصناعية: إنشاء مجمعين صناعيين بالفيوم لخدمة الصناعات الصغيرة

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القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة الزيارات الميدانية المتواصلة التي تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، قامت رئيس الهيئة على رأس وفد من قيادات الهيئة بزيارة تفقدية إلى محافظة الفيوم وكان في استقبالها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتم عقد اجتماع موسع مع مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وكذلك أصحاب الوحدات الصناعية بمجمعي الفيوم للصناعات الصغيرة لبحث طلباتهم والتحديات التي تواجههم لتذليلها والوقوف على مستوى المرافق والخدمات المقدمة لأصحاب المصانع كما شملت الزيارة جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية.

هذا وقد شهد الزيارة اللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير المشروعات ومدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة وممثلى الأجهزة التنفيذية الشركات المسئولة عن المرافق.

وخلال الاجتماع صرحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة بأن نظرة المستثمرين إلى الفيوم تأتى فى سياق كونها الامتداد الطبيعي للقاهرة الكبرى، مؤكدة على التنسيق المستمر بين الهيئة والمحافظة لوضع حلول فورية لأية تحديات تواجه المصانع القائمة وتطويرها وتوطين الصناعات بها لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة استغلالًا للميزة النسبية للمحافظة وتوافر الموارد الزراعية والنباتات الطبية والعطرية وكذلك قربها من السوق الرئيسي للقاهرة الكبرى والخدمات اللوجيستية.

وأشارت إلى أن إنشاء الهيئة لمجمعين صناعيين بالفيوم لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام الدولة بالتنمية الصناعية بالمحافظة، حيث يوفر المجمعان الصناعيين 692 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات، وذلك على مساحة إجمالية ٥٢ فدان تم طرحها بنظامى التمليك والإيجار، تستهدف الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والقوى وصناعة الغزل والنسيج وتعبئة النباتات العطرية .

وأكدت على أن الهيئة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الوحدات وتذليل أية تحديات قد تحول دون الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم والإنتاج في ظل تيسيرات غير مسبوقة أقرتها الهيئة، مثمنة التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة لإنجاح مشروع المجمعات ومساندة المستثمرين. وأعلنت عن أنه جاري الإعداد لإنشاء مكتب جديد للهيئة بالفيوم بالتنسيق مع المحافظة لخدمة المستثمرين وتيسير معاملاتهم مع الهيئة.

من جهته أكد الدكتور أحمد الأنصاري مساندة ودعم المحافظة الكامل للمستثمر الصناعي ودفع خطط التنمية الصناعية بالمحافظة لتهيئة المناخ للاستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا على اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصناعي لافتًا إلى أن التنمية الصناعية بجانب التنمية الزراعية هما عماد أى اقتصاد مستقر يملك القدرة على مجابهة أية تحديات.

وفي نهاية الزيارة قاما كلًا من رئيس الهيئة والمحافظ بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم زارا خلالها عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، وهم مصنع كوالتي باك للتعبئة والتغليف ومصنع أورجانيك جرين للصناعات الغذائية ومصنع الشركة الذكية لإنتاج الزجاج.