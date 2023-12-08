شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على إنهاء تطوير الجزر الوسطى والأرصفة بأحمد عرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة بعدد من الأحياء للوقوف على الحالة العامة للطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العملية الانتخابية.

وخلال جولته بشارع أحمد عرابي للوقوف على الحالة العامة للطريق، شدد المحافظ على رئيس حى العجوزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير للجزر الوسطى والأرصفة ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

ووجه "راشد"، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال برفع ناتج الأعمال أولا بأول ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل ومراعاة المظهر الحضارى خلال تنفيذ الحدائق واللاندسكيب.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بمحيط محور 26 يوليو، حيث تابع راشد أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة والتشجير على جانبى الطريق.

ورافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و رؤساء أحياء العجوزة والدقى ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.