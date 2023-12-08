شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجلس نقابة أطباء القاهرة، جموع الأطباء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار من يرونه الأقدر على قيادة البلاد خلال السنوات الست القادمة.

وتابع المجلس في بيان له، إن المشاركة واجب وطني، و حقّ لكل مواطن أولى أن يتمسك به الأطباء، في ممارسة حقهم الدستوري في الاختيار الحر المباشر لرئيس الجمهورية.

وشددت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، على أن الأطباء قادة رأي وأصحاب رسالة، يجب أن يقتدي بهم المجتمع في المشاركة الإيجابية، على مدار أيام الانتخاب الثلاثة المقررة، وفقا لما أعلنته الهيئة العليا الانتخابات.

وتابعت نقيب أطباء القاهرة، إن ما يدور فى محيطنا الإقليمي من صراعات وأزمات، يدعونا للحفاظ على مكتسباتنا وعلى أمن واستقرار مصر، لافتة إلى أن الانتخابات الرئاسية أحد أهم مظاهر الاستقرار التي تنعم بها الدول، وقد ضرب المصريون في الخارج، أروع الأمثلة في المشاركة والإدلاء بأصواتهم في مشهد حضارى أمام العالم.

ودعت نقيب أطباء القاهرة جموع الشعب المصري، للحفاظ على هذه المكتسبات الدستورية والاحتشاد أمام صناديق الانتخاب لاختيار من يمثلهم، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لنكمل ما بدأته الدولة المصرية في مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي.