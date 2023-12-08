شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف استعدادات العاشر من رمضان للانتخابات الرئاسية وأماكن اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، وجمعية مستثمرين العاشر برئاسة الدكتور سمير عارف، لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتجهيز المقار التى ستجرى فيها الانتخابات داخل نطاق مدينة العاشر من رمضان، المقرر انطلاقها على مدار 3 أيام على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من 10 الى 12 ديسمبر الحالى ، بمشاركة أبناء المدينة ممن لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم، حيث تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.

وشهدت الاستعدادات داخل مدينة العاشر من رمضان الانتهاء من التجهيزات اللازمة داخل اللجان الانتخابية، إضافة الى توفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية وتهيئتها لتيسير العملية الانتخابية، كما تم توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الهمم ، من أجل مساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسر، إضافة الى توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بإسم مدينة الانتصارات العاشر من رمضان.

فيما شهدت مدينة العاشر من رمضان انتشار لافتات التأيد للرئيس عبد الفتاح السيسى في كافة الميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المجاورات السكنية والمناطق الصناعية، من مواطنين عاديين ورجال اعمال وشخصيات عامة، استعدادا للعرس الانتخابى في كبرى المدن الصناعية العاشر من رمضان، التي تخرج منها ثلث صادرات الصناعة، واقدم المدن العمرانية الجديدة .

ومن جانبه اكد المهندس علاء منيع في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تابع بنفسه كافة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية لخروجها بشكل يليق بالمحافظة، وتشكل المحافظة غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة من داخل ديوان عام المحافظة وغرفة الأزمات والكوارث، حيث تم ربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء داخل نطاق المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية والعمل على إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات

ووصف منيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، أنها واجب وطنى على كل مصرى حريص على استقرار ومستقبل هذا البلد، وأن المحافظة تضم 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة، ممن لهم حق الانتخاب أمام 980 مركزا انتخابا يستوعب حوالى 1016 لجنة فرعية بنطاق دائرة المحافظة، كما تم توفير 10 لجان انتخابية للوافدين من خارج المحافظة.

.فيما قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الجمعية عقدت العديد من اللقاءات مع مسؤولى الموارد البشرية داخل المصانع بالمناطق الصناعية بالعاشر، من أجل التنسيق ووضع الترتيبات الخاصة التى تضمن مشاركة عمال المصانع فى العملية الانتخابية بشكل واسع بما يضمن عدم تعطيل العمل بالمصانع، ووضع الترتيبات لضمان مشاركة العمالة من المغتربين فى الانتخابات، وعدم تفويت فرصة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتم توفير وسائل انتقال العاملين من مصانعهم إلى اللجان الانتخابية وعودتهم إلى المصانع مرة أخرى، إضافة الى تسهيل تقديم المعلومات الخاصة باللجان للعمال المشاركين فى الانتخابات على مدار الثلاثة أيام حتى انتهاء الانتخابات الثلاثاء المقبل.

وقال ايمن رضا فى تصريحات خاصة لليوم السابع :" أن الجمعية العمومية لجمعية المستثمرين اعلنت تأيدها الكامل و تؤيد وتبارك وتدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية ورؤيتهم السياسية وفى ضوء استعداد مصر لأحد أهم الاستحقاقات الدستورية وهى الانتخابات الرئاسية، وانطلاقاً من الثوابت الايجابية التى تحققت خلال الفترة السابقة تحت قيادته الحكيمة لزمام الأمور بالبلاد بداية من التصدى الشجاع وانتزاع الوطن من قلة أرادت العبث بمقدراته وعودته إلى مساره الصحيح.