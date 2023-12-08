شكرا لقرائتكم خبر عن بوليتيكو: إدارة بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة أوكسفام إن تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة اليوم، قد يكون الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي للتحرك من أجل حماية المدنيين في غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأفاد موقع بوليتيكو عن 3 مسؤولين إسرائيليين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على قطاع غزة.