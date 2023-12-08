شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 313 شهيدا و600 جريحا نقلوا لمستشفيات غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 313 فلسطينيا وإصابة 600 آخرين خلال 24 ساعة، بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكشف الدكتور أشرف القدرة، متحدث الصحة في غزة، عن ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلى إلى 17.487 شهيداً وإصابة 46.480 ألف مواطن، مؤكدا أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وقال في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وإبادة جماعية لعوائل بكاملها في المدارس والأحياء السكنية، ويمنع وصول سيارات الاسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت.

وأضاف: 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

وبين أنه غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري 618 من ( 407 جريح و 211 مريض )، و️أقل من 1% من الجرحى فقط استطاع مغادرة معبر رفح البري ونفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة.

وأكد أن ️الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة على راسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير انسانية

وتابع: "الاحتلال الاسرائيلي ينفذ جرائم ابادة جماعية في المدارس ومسح للأحياء السكنية شمال غزة ويخرج مستشفياتها عن الخدمة، والوضع الصحي في الجنوب كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الاقسام والعنايات المركزة والانشغال فيها بلغ 262 % ."

وعن وضع المستشفيات قال: ️المستشفيات فقدت مثبتات العظام ومختلف المستلزمات والادوية الجراحية وعلاج الحروق، وبنوك الدم فقدت فحص الفيروسات لوحدات الدم ويتم نقل وحدات دم دون فحص ونحذر من خطورة ذلك على الجرحى والمرضى وصحة المجتمع ونضع الجميع عند مسؤولياته لمنع الكارثة.

واستطرد قائلا" نطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية والادوية والوقود لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة من أجل تمكين الطواقم الطبية من اعادة تشغيلها وانقاذ الجرحى والمرضى، ونطالب كافة الأطراف بتوفير ممر انساني امن من اجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود وخروج مئات الجرحى يوميا، كما ️نطالب الجهات الدولية بتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة لشمال غزة، ونطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري للأفراج عن الكوادر الصحية المحتجزة بدى قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وناشد المجتمع الولي وعلى راسه منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الاممية بالعمل فورا على توفير الفحوصات الفيروسية اللازمة لمأمونية وحدات الدم، ومضيفا: ️نطالب الامم المتحدة ومؤسساتها الدولية لمنع الكارثة الإنسانية والصحية للنازحين في اماكن الايواء، كما ️نطالب الطواقم الطبية الموجودة في شمال غزة للتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي والمستشفيات التي يمكنهم الوصول اليها من أجل انقاذ الجرحى والمرضى.