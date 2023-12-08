شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 17487 شهيدا و46480 مصابا جراء العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، بأن هناك 17487 شهيدا و 46480 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في خبر عاجل، ارتقاء 313 شهيدا و558 جريح نقول إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعة الماضية.