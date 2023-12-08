وزير الصحة: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 53 مليون خدمة مجانية منذ انطلاقها



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، تقديم 53 مليونًا و46 ألفًا و892 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 7 ديسمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار - في بيان، اليوم الجمعة، أن الحملة قدمت منذ انطلاقها مليونًا و467 ألفًا و276 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة - فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و164 ألفًا و648 زيارة.

وأضاف المتحدث، أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ 4 آلاف و80 ألفًا و36 طفلاً، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و425 ألفًا و243 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وقدمت الحملة 403 آلاف و715 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و723 ألفًا و395 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 272 ألفًا و279 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمليون و690 ألفًا و562 مواطنًا.

كما قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم) بملء مليونين و217 ألفًا و241 استمارة استبيان، ليبلغ إجمالي المترددين على القوافل الطبية مليونًا و475 ألفًا و71 مواطنًا.

وتابع المتحدث أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 10 ملايين و914 ألفًا و293 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 11 مليونًا و469 ألفًا و263 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليونًا و622 ألفًا و423 طفلاً.

وقدمت الحملة 397 ألفًا و447 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات، كما قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 7 ملايين و378 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا متحدث الصحة، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".