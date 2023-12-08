الكيلو بـ54 جنيهًا.. خبراء يكشفون عن سبب ارتفاع أسعار العدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ارتفعت أسعار العدس، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مقارنة بمستوياتها السابقة، وفقًا لبيانات نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"؛ حيث وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 53.81 جنيهًا، بارتفاع 1.05 جنيه.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن للعدس أهمية كبرى مثل باقي المحاصيل البقولية في زيادة خصوبة التربة واستفادة المحصول اللاحق من الأزوت الموجود في التربة ومن مميزات العدس بالنسبة للمزارع أن احتياجاته المائية والسمادية قليلة.

وأضاف "خليل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المعوقات التي أدت إلى تراجع المساحة المزروعة بمحصول العدس تشمل محدودية المساحة في الوادي والدلتا وهذا يؤدى إلى المنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الأخرى مثل القمح والفول البلدى والبرسيم وبنجر السكر ومحاصيل الخضر، وتوجه المزارع إلى زراعة المحاصيل الأكثر ربحية مثل المحاصيل الطبية والعطرية.

وأوضح أن التراجع في مساحات زراعة العدس تعود إلى ضعف منافسة العدس للحشائش وعدم توفر المبيدات الآمنة والفعالة المتخصصة للعدس الذي يمكن استخدامها لمكافحة الحشائش، مما أدى إلى زيادة العمالة اليدوية لنقاوة الحشائش ومع ارتفاع أجور العمال (خاصة في الأراضي الجديدة) زادت تكاليف إنتاج العدس مما جعل المزارعين يعزفون عن زراعة العدس.

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبرى تبذل لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل البقولية عالية الإنتاجية ومقاومة لجمع الظروف المناخية المتغيرة، كما أن مركز البحوث الزراعية لديه أصناف مقاومة لجميع الأمراض والفطريات والأصداء

ومن ناحيته قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مصر تستورد ما يزيد عن 80% من احتياجاتها من الخارج، موضحًا أن تراجع المساحات من البقوليات أحد أهم التحديات التى تواجه البلاد.

وأضاف أبو صدام، لـ"الخليج 365"، أن اجمالي ما يزرع من العدس يقدر بـ 20 ألف فدان فقط، بينما المطلوب يجب ان لا يقل عن 100 ألف فدان كحد أدنى.

ولفت إلى أن البداية يجب أن تكون عبر وزارة الزراعة، من خلال تشجيع المزارعين على زراعة العدس بالإضافة إلى توفير تقاوي، وإدخاله ضمن المحاصيل التعاقدية.

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