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إصابة سيدة بحروق في حريق منزل بمنشأة القناطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة بحروق بالجسم إثر حريق منزل بمنشأة القناطر، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة علميات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل منزل بقرية بهرمس.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع طوارئ شركة الغاز.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل منزل بشارع الرشاح نتيجة تسرب غاز، ما أسفر عن إصابة "عادة.ع." 45 سنة بحروق متفرقة نقلت على إثرها إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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