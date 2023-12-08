قتيل ومصاب.. أموال مخضبة بالدماء في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل عاطل وإصابة آخر خلال مشاجرة في الأقصر.

تبلغ لقسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول عاطل توفيَّ إثر إصابته بجرح طعني، طرف ثانى عاطل مصاب بجروح طعنية مقيمين بدائرة القسم؛ بسبب خلاف على مبلغ مالى.

تبادل الاثنان التعدى على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر. وبسؤال شقيق المتوفـى (عامل) اتهم الطرف الثانى بالتسبب فـى وفاة شقيقه.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "خنجر" واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، واتخاذ الإجراءات القانونية.