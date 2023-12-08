شكرا لقرائتكم خبر عن استضافة الخبير البريطانى "رامانا دانابونين" بمستشفيات جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الطاقم الإنجليزي الطبي التابع لمؤسسة شفاء القلوب الصغيرة الخيرية – البريطانية، زيارته الطبية لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية التابعة لجامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

و استقبل د. طارق يوسف بمكتبه بمركز التدريب وتطوير التعليم الطاقم الطبي الإنجليزي بقيادة رامانا دانابونين استشاري جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفى الدرهاى بإنجلترا، والطاقم الطبى المعاون، والذي ضم أ.د ماري هوران إستشاري طب الأطفال، وأ.د أرول نارايانان إستشاري أمراض قلب الأطفال.

وتقدم الدكتور طارق يوسف بالشكر والتقدير للطاقم الطبى لما بذلوه من جهد، خلال فترة زيارتهم للمستشفى على مدار الأسبوع الماضي والتي أثمرت عن إجراء عمليات قلب للأطفال المعقدة مجاناً لعدد ١٥ حالة من حالات القلب المعقدة والعيوب الخلقية للأطفال بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس.

وأشار إلى الرغبة فى توقيع بروتوكول تعاون مستمر، كما طلب تقديم تقرير عن ما حدث خلال الزيارة وكذلك وضع خطة مستقبلية للتعاون، ووضع برنامج تدريبى لفريق العمل، مؤكداً تضافر كافة الجهود للدعم الكامل.

وعلى الصعيد الآخر قد أكد على تضافر كافة الجهود والدعم الكامل من جانبه وجانب كلية الطب على إنجاح هذا المشروع بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس تخطو خطوات جادة للتطوير ومساعدة العديد من المرضى بمصر وتوفير الأجهزة المتطورة والحديثة.

كما تمت مناقشة الإيجابيات والتحديات التي نجمت عن الزيارة ومناقشة الخطط المستقبلية لإستمرار التعاون بين الطرفين، اللذان أتفقا على ملامح أولية لتوقيع بروتوكول تعاون مستمر لصالح مرضى القلب والعيوب الخلقية للأطفال في مصر، وأيضاً القيام بعدد من الزيارات القادمة من مصر الى المملكة المتحدة البريطانية والعكس، حيث يكون هدفها الأول هو خدمة المرضى وتدريب أطباء الإمتياز وأعضاء هيئة التدريس في مجال جراحة القلب المعقدة للأطفال، والذى يعد من المجالات الطبية النادرة فى مصر، حيث يسعى قسم جراحة القلب والصدر وقسم جراحة قلب الأطفال الى تطوير خدماتهم وتنوع الخبرات الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في مصر، كما شملت الزيارة تقديم خدمات الطاقم الأنجليزي بالتعاون مع الطاقم المصري المتعدد التخصصات في إجراء عمليات القلب المعقدة للأطفال والتشخيص والعناية بالأطفال بالرعاية المركزة بعد العمليات.